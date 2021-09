Alle 21 spazio alla seconda squadra italiana impegnata in questa seconda giornata di Champions League. Il Milan affronta l’Atletico Madrid.

Dopo l’Inter che ha giocato in anticipo, toccherà al Milan scendere in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions. All’esordio contro il Liverpool, la squadra di Pioli è uscita da Anfield a mani vuote pur mostrando grande carattere riuscendo a ribaltare la partita.

Per la squadra rossonera stavolta l’impegno sarà altrettanto complicato, ma questo era già noto considerando il duro sorteggio capitato ai ragazzi di Pioli. A San Siro arriva l’Atletico Madrid, che all’esordio in Champions non è andato oltre lo 0-0 contro il Porto. Proprio per non rimanere indietro, i colchoneros dovranno provare ad espugnare il Meazza per dare un segnale di forza a tutto il girone.

Di contro, però, il Milan si trova in una situazione ancor più deficitaria e proprio per questo non potrà assolutamente lasciarsi sfuggire la possibilità di portare punti a casa. Perdere anche la seconda partita potrebbe rappresentare una vera condanna per i rossoneri.

Milan-Atletico, le formazioni ufficiali