Shakhtar-Inter, spaventoso scontro in campo: “Terribili immagini”

L’Inter sta giocando contro lo Shakthar, ma la gara si è dovuta fermare per qualche minuto a causa del grave infortunio di Traoré.

Si sta disputando in questi minuti la partita di Champions League tra lo Shakhtar Donetsk e l’Inter. Le due squadre hanno quasi l’obbligo di vincere, considerando che entrambe hanno perso la prima gara della fase a gironi: l’Inter con il Real Madrid e lo Shakhtar contro lo Sheriff.

Il risultato è fermo sull’0-0, ma ci sono state occasioni da una parte e dall’altra. La squadra di De Zerbi ha sprecato tanti contropiedi, mentre l’Inter ha colpito una traversa con un tiro a giro di Barella. La gara si è fermata per qualche minuto a causa di un grave infortunio di Lassina Traoré.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Shakhtar-Inter, tremendo infortunio per Lassina Traoré

All’8′ c’è stato un duro scontro tra Dumfries e il giocatore dello Shakhtar. Il laterale nerazzurro ha cercato di anticipare il proprio avversario, ma tuffandosi di testa ha impattato con il ginocchio di Lassina Traoré che ha fatto una bruttissima torsione. In campo i calciatori hanno capito subito la gravità della situazione.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Shakhtar-Inter: segui la partita LIVE

Anche i giocatori dell‘Inter si sono avvicinati a Lassina Traoré per cercare di consolarlo. L’ex Ajax ha subito richiesto il cambio ed al suo posto è subentrato Tete. I giocatori si sono messi anche le mani in testa per lo sconforto. Si attendono aggiornamenti sulle condizoni dell’attaccante di De Zerbi.