Atalanta-Young Boys, Gosens in lacrime: problema serio per Gasperini

Infortunio per Robin Gosens a pochi minuti dall’inizio di Atalanta-Young Boys di Champions League. Il calciatore esce dal campo in lacrime.

Atalanta-Young Boys, guai in arrivo per Gian Piero Gasperini. Nella sfida della fase a gironi di Champions League 2021/2022, il tecnico dei bergamaschi deve fare a meno di Gosens dopo solo sette minuti di gioco. Il difensore della Dea si è accasciato al suolo, con tanto di lacrime agli occhi, contorcendosi dal dolore. Un problema alla coscia destra che lo staff medico ha prontamente affrontato sul terreno di gioco del Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta-Young Boys: infortunio per Gosens

E’ stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco decisamente in anticipo Robin Gosens. Il calciatore dell’Atalanta di Gasperini ha ricevuto le prime cure mediche direttamente sul terreno di gioco, ma lo staff medico ha subito richiamato l’attenzione dell’allenatore che ha lanciato in campo Maehle al minuto 10.

I primi rumors raccontano di una elongazione al bicipite femorale della coscia destra, ma l’entità dell’infortunio non è ancora stata confermata dal club bergamasco. Nelle ore successive al match, con ogni probabilità, il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori esami clinici per capire l’entità effettiva dell’infortunio. Cresce l’attesa per il bollettino medico ufficiale.