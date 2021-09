Tutto pronto per il big match di Champions League Juventus-Chelsea. All’Allianz Stadium di Torino, questa sera, arrivano i campioni d’Europa.

Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per il fischio di inizio di Juventus-Chelsea, match della seconda giornata della fase a gironi del Gruppo H di Champions League 2021/2022. Sfida impegnativa per i bianconeri di Massimiliano Allegri, chiamati ad affrontare i campioni d’Europa senza diversi pilastri della rosa. Mancheranno, infatti, Paulo Dybala ed Alvaro Morata. E’, infatti, Moise Kean l’unico attaccante di ruolo convocato dal tecnico. Per i Blues di Thomas Tuchel, invece, out Kanté, positivo al Covid-19, Pulisic, James e Mount. Dove vedere Juventus-Chelsea in tv? Il match sarà visibile in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video. Terna arbitrale tutta spagnola: a dare il via alla sfida sarà Manzano, coadiuvato dalla coppia Barbero-Nevado.

Juventus-Chelsea, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Allegri.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. All. Tuchel