Una delle certezze di Mourinho sta tradendo il tecnico portoghese

Dopo un ottimo inizio di stagione, la Roma sarà costretta a riordinare subito le idee dopo il brutto passo falso nel derby contro la Lazio. Mourinho non ha ottenuto da alcuni leader le risposte desiderate

La Roma è pronta a rimboccarsi le maniche e a riprendere il cammino verso una stagione d’assoluta protagonista. Mourinho cercherà di spronare l’ambiente dopo il brutto ko contro la Lazio. Grinta, determinazione e voglia di ripartire: i giallorossi avranno bisogno di spingere il piede sull’acceleratore per ritrovare l’entusiasmo delle prime settimane.

Brutto inizio di stagione da parte di Mkhitaryan, chiamato a recitare la parte di leader assoluto, ma ancora lontano dalla migliore condizione fisica. Mourinho, di fatto, ha perso una delle sue certezze, considerando la caratura internazionale del centrocampista armeno. Mkhitaryan dovrà ritrovare la miglior forma per ritornare a trascinare i giallorossi in vista del proseguimento della stagione.

Mourinho e la delusione Mkhitaryan: l’armeno pronto a scalare le marce

Come detto, Mourinho si aspettava sicuramente di più da Mkhitaryan e dal suo inizio di stagione a dir poco deludente. L’armeno cercherà di scalare le marce per riprendersi il suo ruolo da leader in vista delle prossime giornate di campionato.

Piccola nota stonata anche per quel che riguarda l’impatto di Smalling nella nuova stagione giallorossa. Il centrale inglese, tartassato dagli infortuni, dovrà cercare di riconquistare la piena fiducia di Mourinho e di recitare un ruolo da leader per quel che riguarda l’assetto difensivo giallorosso.