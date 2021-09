Inter, che risposta ad Inzaghi: la sorprendente reazione del ‘titolarissimo’

Uscito ad inizio ripresa Marcelo Brozovic ha reagito in malo modo al cambio in casa Inter ed alla scelta di Simone Inzaghi.

Nel match valido per la seconda giornata di Champions League tra Shakhtar Donetsk ed Inter il club nerazzurro ha trovato davvero tante difficoltà nella trasferta ucraina. Un primo tempo condito dalla traversa di Barella e da una grande occasione per Edin Dzeko, ma i nerazzurri hanno trovato numerose difficoltà con il possesso palla della squadra di Roberto De Zerbi.

Ad inizio ripresa Simone Inzaghi ha provato a trovare qualche contromisura ed ha effettuato due cambi nei primi minuti di gioco. Il tecnico nerazzurro ha sorpreso con un doppio cambio togliendo dal campo sia Marcelo Brozovic che Edin Dzeko e inserendo in campo Hakan Calhanoglu e Correa.

Inter, il gesto di Brozovic che sorprende al cambio

In particolare è stata la scelta del cambio di Calhanoglu per Brozovic a sorprendere sia gli addetti ai lavori che i tifosi visto che il croato sembrava essere tra i più in forma nell’undici nerazzurro.

Subito dopo il cambio un Brozovic evidentemente stizzito è uscito molto nervoso dal campo ed ha calciato la bottiglietta con rabbia. Il gesto non è sfuggito agli occhi delle telecamere con Brozovic apparso infastidito.