Il “benvenuto” a Lukaku dai tifosi bianconeri non è passato inosservato

Il pubblico dello Stadium non perdona Lukaku, nel corso di Juventus-Chelsea: il benvenuto dei bianconeri all’ex bomber dell’Inter

Giunti al termine del primo tempo, la Juventus continua a tenere testa al Chelsea, in un match tanto complicato quanto pesante per il cammino europeo dei bianconeri. Dopotutto, la Champions League non è mai semplice, sopratutto quando l’urna di Nyon ti mette davanti i campioni della scorsa edizione. E per quanto la formazione di Tuchel sia reduce da una sconfitta, l’attenzione da riservare deve essere comunque massima.

L’incrocio tra Juventus e Chelsea, però, ha risvegliato nella tifoseria bianconera anche qualche vecchia ruggine con alcuni giocatori dei ‘Blues’. Tra le fila degli inglesi ci sono tante ex conoscenze della Serie A e, su tutti, il pubblico dell’Allianz Stadium non si è fatto sfuggire il ritorno dell’ex rivale interista, Romelu Lukaku.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Nedved non ci sta e bacchetta tutti in TV: “Così non va bene”

L’Allianz Stadium non perdona Lukaku: bordata di fischi per l’ex Inter

Al momento della lettura delle formazioni, il pubblico dell’Allianz Stadium ha accolto il nome di Romelu Lukaku con una bordata assordante di fischi. Una prassi che si sta ripetendo ad ogni tocco dell’ex bomber dell’Inter, ritrovato come ‘rivale Scudetto’ dal tifo bianconero.

Trattamento opposto, invece, per Jorginho. Soprattutto durante il riscaldamento, il mediano italo-brasiliano ha raccolto gli applausi del suo pubblico e di quello della Juventus, confermando lo status di calciatore al quale è (quasi) impossibile voler male, anche da avversario.