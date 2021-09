La profezia di Cristiano Ronaldo rivelata in un messaggio

Cristiano Ronaldo, ancora una volta, è stato decisivo nel Manchester United: suo il gol che ha regalato la vittoria contro il Villarreal.

Cristiano Ronaldo è stato decisivo nella partita di Champions League che ieri il Manchester United ha giocato contro il Villarreal. Andati sotto di un gol, i ‘Red Devils’ hanno pareggiato grazie al gol segnato da Telles al 60′ e l’hanno infine ribaltata, al 94′, grazie a un gol siglato proprio da CR7. L’Old Trafford è letteralmente esploso. Ai microfoni di ‘BT Sport’, un suo ex compagno di squadra, Rio Ferdinand, ha rivelato ciò che il portoghese gli ha confessato nel post-partita.

Cristiano Ronaldo non aveva dubbi: sapeva che avrebbe segnato contro il Villarreal

Rio Ferdinand ha perciò dichiarato in diretta ciò che Ronaldo gli aveva, in quel momento, scritto in un messaggio: “Sono ancora in contatto con Cristiano ora. Mi ha scritto stasera, dicendo: ‘Non ho giocato bene, ma sapevo che avrei segnato. Sapevo che avrei avuto una possibilità e segnare’“.

L’ex Manchester United ha poi continuato a parlare del centravanti portoghese, affermando: “La prestazione dello United oggi non è stata eccezionale. Non era al livello che Solskjaer vuole che fosse. Ma quando hai bisogno di un gol, un momento per galvanizzare la squadra, lo stadio, i tifosi, Cristiano Ronaldo si fa avanti“.