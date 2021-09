Dazn o Sky? Dove vedere le partite di Lazio, Napoli e Roma

Arriva il giovedì e con esso l’Europa League e la Conference League: scendono in campo anche Roma, Lazio e Napoli, ecco tutti i dettagli.

Giovedì 30 settembre, giornata di Europa League e Conference League. Napoli e Lazio scendono in campo con l’obiettivo di vincere per guadagnare punti fondamentali e utili alla qualificazione al turno successivo. Rispettivamente, il Napoli incontrerà lo Spartak Mosca allo Stadio “Diego Armando Maradona” alle ore 18:45, mentre la Lazio ospiterà all’Olimpico la Lokomotiv Mosca alle ore 21:00.

Le partite potranno essere viste su ‘Sky’ o ‘Dazn’ ma anche in diretta tv, quindi in chiaro. Oltre ai match di Europa League, questo pomeriggio alle ore 18:45 scenderà in campo, contro lo Zorya, la Roma di José Mourinho in Conference League. Ecco tutti i dettagli delle diverse gare.

Napoli, Lazio, Roma e non solo: dove vedere le partite previste per la giornata di oggi

Per quanto riguarda le partite del Napoli in Europa League e della Roma in Conference League, le piattaforme per poterle seguire sono le stesse: verranno infatti entrambe trasmesse da ‘Sky‘ e da ‘Dazn‘ alle ore 18:45. La squadra di Luciano Spalletti potrà essere seguita, più nello specifico, sui canali di ‘Sky Sport 1’ al numero 251 e ‘Sky Sport’ al 252, mentre quella di José Mourinho sarà visibile sul canale di ‘Sky Sport’ al numero 253. Per quanto riguarda infine il match della Lazio, i ragazzi di Maurizio Sarri andranno in onda sulla tv in chiaro, al canale di ‘TV8‘, oltre che su ‘Sky’ e su ‘Dazn’, alle ore 21:00.

Ecco il palinsesto completo delle partite previste nel pomeriggio di oggi alle ore 18:45:

Napoli-Spartak Mosca su Dazn e Sky ( Europa League )

Mosca su Dazn e Sky ( ) Legia Varsavia-Leicester su Dazn e Sky (Europa League)

Sparta Praga-Rangers su Dazn (Europa League)

Lione-Brondby su Dazn (Europa League)

Real Sociedad-Monaco su Dazn e Sky (Europa League)

Anversa-Eintracht Francoforte su Dazn (Europa League)

Fenerbahçe-Olympiacos su Dazn (Europa League)

Zorya-Roma su Sky e Dazn (Conference League)

Tutti i dettagli delle partite previste per questa sera alle ore 21:00: