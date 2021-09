Nuovo caso di Covid in Serie A: il comunicato ufficiale

Adama Soumaoro del Bologna è risultato positivo al Covid-19 dopo il consueto giro di tamponi. Le autorità sanitarie sono già state allertate.

L’ambiente di Serie A, grazie al vaccino effettuato alla maggior parte dei calciatori contro il Covid-19, è abbastanza sereno. Tuttavia la tranquillità del momento viene comunque scossa da una realtà che continua a essere complessa, seppure in netto miglioramento. Dopo la positività di Giroud del Milan a inizio stagione, questa volta tocca al Bologna fare i conti con un giocatore risultato contagiato dal coronavirus.

Bologna, Soumaoro positivo al Covid-19

Si tratta di Adama Soumaoro. Il difensore classe ’92, dopo un test da routine, è risultato positivo. Ad annunciarlo è stata la società, che ha emanato un comunicato ufficiale, aggiungendo che “come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.

Al momento non si è fatta menzione di possibili rischi relativi ai compagni di squadra, ma indubbiamente Soumaoro resterà nel proprio domicilio fin quando risulterà negativo, ragion per cui può già essere considerato l’assente della sfida di campionato contro la Lazio, prevista per il lunch match di domenica. In un clima già molto teso, dopo gli scarsi risultati della squadra a inizio campionato, si aggiunge una situazione preoccupante. Si attendono nuovi aggiornamenti.