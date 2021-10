“Vi svelo quale club mi ha cercato”: Mancini, retroscena inaspettato

Roberto Mancini ammette ai microfoni della ‘BoboTV’ l’interessamento serio di un club nei suoi confronti. Clamoroso retroscena di mercato.

Roberto Mancini è, senza dubbio, l’uomo del momento. La vittoria ad Euro 2020 con la Nazionale italiana l’ha fatto salire sul tetto d’Europa, scrivendo la storia del calcio italiano. Il successo in Inghilterra, ancora vivo nelle menti di tutti gli italiani amanti dello sport e del calcio in generale, ha attirato le mire di tantissimi club. E’ stato lo stesso Mancini a svelarlo ai microfoni della ‘BoboTV’ su ‘Twitch’. Il commissario tecnico, ospite speciale del format, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Un po’ manca allenare un club. Quando si gioca spesso come ora un po’ meno, però a marzo si sente di più la mancanza”.

Mancini svela: “Mi voleva l’Independiente”

Roberto Mancini poi svela un clamoroso retroscena di calciomercato, raccontando il serio tentativo di un club di strapparlo via alla Nazionale italiana: “C’è stata la possibilità di andare ad allenare l’Independiente“.

Una proposta rispedita al mittente, vista la voglia di restare alla guida degli Azzurri anche per il Mondiale programmato in Qatar nel 2022. Dopo la vittoria ad Euro 2020, infatti, il sogno dell’allenatore sarebbe quello di trionfare anche in Coppa del Mondo.