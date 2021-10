L’Inter vince, ma Alexis Sanchez non esulta. Che frecciata sui social

In casa Inter sorridono dopo la vittoria in rimonta in casa del Sassuolo. Sanchez non sorride e posta una criptica storia su Instagram.

Dopo i pareggi contro Atalanta e Shakhtar Donetsk l’Inter di Simone Inzaghi torna a vincere. Il club nerazzurro vince in rimonta una gara soffertissima contro il Sassuolo, decidono in primis i cambi del tecnico nerazzurro. Nonostante ciò c’è un piccolo caso tra le fila del club campione d’Italia: al termine del match il cileno Alexis Sanchez ha postato una criptica storia che sa di polemica sul proprio profilo Instagram.

L’attaccante cileno è reduce da diversi problemi fisici, ma era disponibile per il match odierno dove è rimasto seduto in panchina per tutti e novanta minuti di gioco.

Inter, il messaggio social di Alexis Sanchez

Sanchez non ha gradito la scelta di Inzaghi di effettuare tutti e cinque i cambi, ma di non schierarlo nel corso del match. Il cileno ha postato una foto con il seguente messaggio: “Capiamoci! Puoi valere molto, ma se non sei al posto giusto non riuscirai a brillare”.

L’Inter è riuscita a portarsi a casa tre punti preziosissimi, ma in casa nerazzurra c’è chi ha vissuto la gara con delusione.