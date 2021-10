Fiorentina-Napoli finisce con una tegola pesante: si fa male il titolare

La Fiorentina non è riuscita a fermare la corsa del Napoli, nonostante un rigore parato da Dragowski che sul finale lascia il campo per infortunio.

Brutte notizie per Vincenzo Italiano e per la Fiorentina che rischiano di perdere un titolare importante. Dopo il fischio finale della sfida contro il Napoli, infatti, il portiere dei viola è stato costretto a lasciare il campo, in lacrime, per infortunio. Si tratta, molto probabilmente, di un problema muscolare per Bartlomiej Dragowski.

Fuori un titolare importante per la Fiorentina: problema muscolare per Dragowski

Il portiere della Fiorentina oggi si è dimostrato un protagonista indiscusso, tra i viola, del match contro il Napoli. Dopo aver parato un rigore a Lorenzo Insigne, ha infatti accusato un forte dolore su un rinvio effettuato sul finale della gara. Dolore che l’ha costretto, pochi minuti dopo il fischio finale, a dover abbandonare il campo dolorante e in lacrime.

La Fiorentina ha proseguito nel gioco, dopo il rinvio fatidico per il proprio portiere, con la volontà di agguantare un pareggio contro il Napoli che, vincendo, è tornato primo in classifica. Subito dopo il fischio finale, però, Dragowski è stato assistito immediatamente dallo staff medico del club viola. I pugni battuti sul terreno di gioco hanno dato un’idea del dolore provato dall’estremo difensore della Fiorentina. L’infortunio accusato al retto femorale della gamba destra fa perciò pensare, con ogni probabilità, a un problema muscolare. Si attendono i risultati di ulteriori accertamenti nelle prossime ore.