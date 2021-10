La Roma trema: “È andato via dal campo zoppicando”

Mourinho trema per le condizioni di un ‘titolarissimo’ della Roma: Karsdorp ha infatti lasciato il campo contro l’Empoli con qualche problema fisico.

La Roma può sorridere, dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A contro l’Empoli all’Olimpico. Una nota storta, però, c’è stata nel corso della gara: Rick Karsdorp ha lasciato il campo di gioco non al massimo della condizione fisica, a causa di una botta ricevuta alla caviglia sinistra sul finire del primo tempo. Insieme a lui, problemi anche per Ebrima Darboe e a Chris Smalling. In questo senso, la sosta per le nazionali aiuterà il club giallorosso per recuperare i giocatori che non sono attualmente al cento per cento.

Dopo il fischio finale di Roma-Empoli, Karsdorp visibilmente non è al cento per cento

Dopo il fischio finale, quindi, Karsdorp non ha lasciato l’Olimpico dando una buona impressione ai propri tifosi ma anche e soprattutto al proprio club. Mourinho crede molto in lui, come dimostra il fatto che lo impieghi praticamente sempre come titolare. Queste le parole dell’allenatore in conferenza stampa: “Karsdorp ha subito una botta alla caviglia sinistra nell’ultimo minuto del primo tempo, ha dolore ma non penso che sia un infortunio. È la mia e sua sensazione”.

Ha poi proseguito parlando anche della condizione di Smalling: “Secondo me non è un infortunio. Penso crampi, è anche la sua sensazione ma dobbiamo aspettare. Non gioca da tanto e ha fatto due partite in tre giorni, può succedere”.