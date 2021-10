“Firma in arrivo”: Juve, il ‘colpo’ è ormai a un passo

La Juve adesso può sorridere: la firma per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala sembra finalmente essere a un passo.

La notizia che la Juventus, e con lei tutti i tifosi bianconeri, stava aspettando è (finalmente) arrivata: sembrerebbe tutto fatto per la firma sul rinnovo di contratto pensato per Paulo Dybala. Il suo agente, Jorge Antun, dopo diversi mesi passati a Torino, nella giornata di ieri è ripartito per l’Argentina. Segno questo di fumata bianca in arrivo, almeno secondo quanto riferito da Romeo Agresti su ‘Goal.com’.

Rinnovo di Dybala con la Juve: la firma è a un passo, ecco le cifre

Secondo Romeo Agresti, quindi, Paulo Dybala e la Juventus sono convinti di mantenere solida la loro unione anche per gli anni a venire. La firma per il rinnovo sembrerebbe essere, adesso, davvero a un passo. Il nuovo contratto dovrebbe, perciò, prevedere una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro netti più bonus all’anno. La nuova scadenza dovrebbe essere fissata al 30 giugno 2025.

Firmare il contratto adesso significherebbe, inoltre, evitare la partenza del fuoriclasse argentino a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato. Jorge Antun, agente de ‘La Joya’, ha lasciato l’Italia, rientrando in Argentina. Partenza vista dal mondo bianconero come sintomo di chiusura imminente della trattativa.