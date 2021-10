“Più di 40 milioni all’anno”: la nuova follia targata PSG

Il PSG sta facendo di tutto per convincere Mbappé a restare. La società parigina è pronta ad offrire un super ingaggio al calciatore.

Il PSG stellare è caduto domenica contro il Rennes in trasferta per 2-0 dopo otto vittorie nelle prime otto giornate di campionato. Il distacco sulla seconda in classifica è comunque rassicurante. In Champions League la squadra di Pochettino ha battuto 2-0 il City di Guardiola dopo il pareggio nella prima giornata contro il Bruges.

Contro gli inglesi è arrivato anche il primo gol di Messi con la maglia del PSG. L’arrivo dell’argentino ha portato anche un po’ di malumori in casa parigina. Mbappé ha più volte ribadito la volontà di lasciare il club transalpino per trasferirsi al Real Madrid, ma Leonardo ed Al-Khelaifi hanno sempre rigettato al mittente l’offerta dei ‘Blancos’.

PSG, Mbappé potrebbe percepire un ingaggio più elevato rispetto a quello di Messi

Come quanto raccolto da ‘RMC Sports’, Mbappé non vuole rinnovare il contratto con il PSG che scadrà l’anno prossimo. La società parigina è pronta ad una super offerta per convincere il campione del Mondo: estensione del contratto di breve durata che porterebbe Mbappé a diventare il giocatore più pagato nel team francese.

Messi, attualmente, come quanto riportato dall”Equipe’, è il giocatore del PSG con l’ingaggio più elevato: 40 milioni di euro. Di conseguenza, Mbappé andrebbe a prendere di più rispetto alla cifra mostre che percepisce l’argentino. Leonardo ed Al-Khelaifi hanno tempo fino a gennaio per cercare di convincere l’ex Monaco a non firmare con il Real.