Tutto pronto per il fischio di inizio di Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Mancini contro Luis Enrique per un posto in finale.

Manca poco all’inizio della semifinale di Nations League Italia-Spagna. Appuntamento alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, praticamente sold out per la sfida tra la Nazionale di Roberto Mancini e quella di Luis Enrique. Gli azzurri, alla caccia del trentottesimo risultato utile consecutivo saranno impegnati in un bel banco di prova in vista dei Mondiali in Qatar che prenderanno il via tra circa quattrocento giorni. In palio un altro trofeo, in una competizione in cui, oltre ad Italia e Spagna, sono impegnate anche Francia e Belgio. L’ultimo confronto tra gli italiani e gli spagnoli risale ad Euro 2020, quando in semifinale degli Europei, dopo l’1-1 ai tempi regolamentari, gli azzurri vinsero ai calci di rigore.

Italia-Spagna, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3):Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Ferrán Torres, Oyarzabal. Luis Enrique