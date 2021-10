Torino, Belotti è un caso: Cairo svela il retroscena sul rinnovo

Urbano Cairo, presidente del Torino, dopo mesi di attesa da parte di Andrea Belotti sul rinnovo, si espone direttamente sulle intenzioni del calciatore.

Comincia a delinearsi la situazione relativa alla permanenza di Andrea Belotti al Torino. L’attaccante 27enne è sicuramente il giocatore di punta della società, ma la sua avventura in granata potrebbe presto giungere al termine a causa di un rinnovo che tarda ad arrivare.

Torino, Cairo sul rinnovo di Belotti: “Non ha voglia di firmare”

Il club di Urbano Cairo si è già mosso diverso tempo fa con un’offerta interessante, durante l’estate di calciomercato. Si tratta di un quadriennale da 3,2 milioni di euro a stagione più bonus. Una proposta giunta mentre si facevano avanti Zenit e Siviglia. Il centravanti però pare non avere mai avuto intenzione di lasciare l’Italia, quindi evidentemente attendeva le avances di un club di Serie A, che però non si sono mai concretizzate.

I mesi sono trascorsi e il Torino non ha fatto alcun passo indietro, anzi ha atteso e continua ad attendere una risposta del calciatore. Tuttavia pare che comincia a delinearsi ciò che sarà, poiché il patron granata si è espresso ai microfoni dei media presenti al Festival di Trento, avanzato una risposta onesta e chiara, come riportato da ‘Toronews.net’: “Per il momento Belotti non ha firmato e non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla”. Davvero sarà del Gallo l’ultima parola.