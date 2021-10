“Lavoriamo al rinnovo”: Roma, l’agente blinda il pilastro di centrocampo

L’agente di Veretout e la Roma sono in costante contatto da una settimana: in ballo c’è il rinnovo di contratto del centrocampista.

Se si pensa alla Roma, e specialmente al suo centrocampo, non si può non pensare a Jordan Veretout. Il francese è da tempo ormai un perno della squadra giallorossa e, grazie al lavoro iniziato con José Mourinho, il percorso seguito è in costante ascesa. Dopo aver prolungato l’unione con Lorenzo Pellegrini, quindi, l’obiettivo della Roma è non farsi sfuggire neanche l’altro pilastro del proprio centrocampo.

L’agente di Veretout scioglie ogni dubbio: il rinnovo con la Roma è molto vicino

In questa nuova stagione di Serie A, Jordan Veretout ha già giocato 7 partite, in cui ha segnato 4 gol e servito 2 assist ai suoi compagni. Numeri questi che fanno ben comprendere quanto il francese sia un giocatore fondamentale per la Roma. Ora, perciò, in casa giallorossa non si pensa ad altro se non al rinnovo di contratto.

Le dichiarazioni dell’agente del giocatore, Mario Giuffredi, rilasciate a ‘Radio Punto Nuovo’, non lasciano alcun dubbio: “Ci stiamo lavorando da una settimana con Tiago Pinto e stiamo iniziando a fare lo stesso percorso fatto da Pellegrini. Non sarà un caso che con l’avvento di Mourinho in panchina Veretout è arrivato in Nazionale Francese, il tecnico è solo un valore aggiunto”.