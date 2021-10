Un attaccante rischia di saltare Italia-Belgio di Nations League

Italia-Belgio rischia di perdere un protagonista. Domani possibile forfait di Romelu Lukaku nella finale di Nations League.

Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna di Luis Enrique, la Nazionale italiana di Roberto Mancini, fresca di vittoria ad Euro 2020, è al lavoro e concentrata per la finale per il terzo e quarto posto di Nations League. Domani pomeriggio alle ore 15:00 fischio di inizio di Italia-Belgio. Gli azzurri affronteranno il Belgio di Martinez per la medaglia di bronzo, reduci dalla sconfitta in semifinale contro la Francia di Mbappé e compagni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Nations League, Italia-Belgio: Lukaku a rischio

C’è un grande dubbio in attacco per il CT Martinez che, come riferisce ‘Calciomercato.it’, potrebbe fare a meno di uno dei pezzi da novanta della sua formazione. E’ in dubbio, infatti, l’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Il centravanti, oggi in forza al Chelsea, nella rifinitura di questa mattina all’Allianz Stadium di Torino si è allenato a parte.

LEGGI ANCHE >>> L’ultima trovata di Ronaldo ha lasciato interdetti anche gli inglesi

L’attaccante, dunque, ha svolto lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Inoltre, prima del pranzo al J-Hotel, struttura della Juventus che ospita la Nazionale, Lukaku si è soffermato a colloquio con lo staff medico. I sanitari sono al lavoro per valutare le condizioni dell’attaccante.