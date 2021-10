“Fino all’ultimo giorno”: Donnarumma, la replica milanista a Raiola

Intervenuto nel corso di un’intervista il tecnico del Milan Pioli ha difeso il club dopo le parole di Raiola riguardo Gianluigi Donnarumma.

Il ritorno di Gianluigi Donnarumma a San Siro ha fatto molto ‘rumore’. Nonostante abbia difeso le porte della Nazionale il pubblico ha fischiato il portiere del Psg con i tifosi del Milan che non hanno dimenticato il ‘tradimento’ subito in estate.

Mentre il suo agente Mino Raiola ha ‘attaccato’ il Milan per la mancata difesa a Gigio dall’altro lato c’è chi crede che il Milan abbia fatto anche abbastanza per il suo ex tesserato. E’ il caso dell’allenatore rossonero Stefano Pioli.

Milan, la replica di Pioli alle parole di Raiola su Donnarumma.

Nel corso di un’intervista ai microfoni del Giornale, Stefano Pioli ha trattato di tanti temi e tra i vari è tornato sul trattamento ricevuto da Donnarumma nel match di San Siro. Ecco le sue parole:

“Gigio ha dato tutto per il Milan fino all’ultimo giorno e il club ha ricambiato proteggendolo e pagandolo fino all’ultimo giorno. Il presidente Scaroni è intervenuto il giorno prima di Italia-Spagna chiedendo che il giocatore non venisse accolto con i fischi, poi entrano in gioco la passione e i sentimenti. L’enorme relazione che c’è tra la tifoseria e il calciatore è fatta di tanto amore ma anche di tanto dispiacere”.