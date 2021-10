Un altro attaccante della Juventus è pronto a sbarcare in Premier League

Dopo Cristiano Ronaldo anche Alvaro Morata è pronto a salutare la Juventus a fine anno. Sullo spagnolo c’è il pressing del Tottenham.

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato ed il club bianconero non ha ancora sostituito al meglio il campione portoghese. A fine stagione la società torinese dovrà decidere come muoversi sul mercato con il rinnovo di Dybala ed il riscatto di Alvaro Morata ancora in bilico ed un attacco che potrebbe essere quindi rivoluzionato.

A fine stagione la Juve dovrebbe esercitare il riscatto di Morata con l’Atletico Madrid. Trentacinque milioni di euro per un giocatore di 30 anni, una situazione che porta la società a riflettere attentamente sul da farsi: secondo quanto riporta Sportmediaset la Juventus sta valutando di risparmiare sul riscatto e puntare un giocatore più giovane, magari il serbo Dusan Vlahovic.

Juventus, che futuro per Alvaro Morata?

D’altro canto Morata quasi sicuramente non resterà al club iberico e sul centravanti spagnolo è pronto a fiondarsi una sua vecchia conoscenza.

Secondo il portale sul giocatore è pronto a piombare il Tottenham dell’ex ds bianconero Fabio Paratici. Questi avrebbe individuato in Morata il sostituto ideale di Harry Kane, giocatore il cui futuro agli Spurs è sempre più in bilico.