Cagliari, Sampdoria e Sassuolo: l’occasione può arrivare dalla Juventus

Tre club di Serie A, Cagliari, Sampdoria e Sassuolo, si fionderanno su Kaio Jorge se la Juventus dovesse decidere di mandarlo in prestito

L’approccio di Kaio Jorge con la Juventus è stato promosso ma ora il club bianconero deve decidere cosa fare con il suo giovane ‘tesoro’. I bianconeri hanno portato in Italia l’attaccante brasiliano classe 2002 già in estate per bruciare la concorrenza. Erano diversi infatti i club europei sulle tracce del giovane che si era messo in luce nel 2019 nel Mondiale Under 17. Ora però le soluzioni sono due: darlo in prestito a gennaio oppure inserirlo pienamente nelle alternative per il reparto offensivo consentendogli di accumulare minutaggio e prendere dimestichezza con le difficoltà della Serie A.

Juventus, bivio Kaio Jorge: prestito o la considerazione di Max. Cagliari, Sampdoria e Sassuolo attente agli sviluppi

Max Allegri gli ha concesso qualche minuto nel derby contro il Torino. Lui ne ha approfittato facendosi apprezzare. “Si vede che è sveglio”, ha detto l’allenatore della Juventus. ‘La Gazzetta dello Sport’ tuttavia si pone un interrogativo.

Allegri dovrà inserirlo gradualmente nelle sue rotazioni in attacco. La concorrenza è alta e non sarà semplice perché Morata e Kean si contendono la casella centrale mentre Dybala, Chiesa, Kulusevski e Bernardeschi sono in lizza per gli altri ruoli. Kaio Jorge è un attaccante di movimento, Allegri dovrà ritagliargli uno spazio oppure la Juventus dovrà prendere in considerazione di girarlo in prestito a gennaio. Le squadre disposte a seguire l’evoluzione della vicenda – come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’ – sono Cagliari, Sampdoria e Sassuolo. Una prova lontano da Torino potrebbe consentirgli di maturare facendolo ritornare a luglio con un’esperienza maggiore nel campionato italiano.

Nell’amichevole di sabato contro l’Alessandria, intanto, è risultato pericoloso in un paio di circostanze dimostrando però che la migliore condizione è ancora distante.

La Juventus ha acquistato il talento verdero a una cifra modesta, approfittando della vicinanza della scadenza del suo contratto con il Santos. Un milione e mezzo per la parte fissa e altri 2.5 legati ad alcuni bonus. Cifre comunque ben al di sotto della sua valutazione di mercato su ‘Transfermarkt’. Il sito specializzato calcola in 12 milioni il valore di Kaio Jorge.