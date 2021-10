Spagna-Francia, l’infortunio mette a rischio la Champions League

In occasione di Spagna-Francia, match valido per la finale di Nations League, Raphael Varane ha subito un infortunio, che già mette in allerta il Manchester United.

Pessime notizie giungono in casa Manchester United. In occasione della finalissima di Nations League tra Spagna e Francia si è fermato il difensore Raphael Varane a causa d’infortunio, abbandonando così il terreno di gioco del San Siro anzitempo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spagna-Francia, infortunio per Varane: allarme in casa United

Lo stop si è verificato nella frazione finale del primo tempo della sfida, al 43′. Varane ha accusato un problema fisico e il Ct Deschamps ha chiamato il cambio, lanciando in campo il compagno Upamecano. Al momento non sono ancora giunte informazioni certe sulle condizioni del difensore, ma sicuramente è da monitorare.

LEGGI ANCHE >>> Tutti zitti: l’Italia di Mancini resta il meglio del nostro calcio

In casa Manchester United sarà già scattato l’allarme, poiché al rientro in Premier League, si ripartirà anche con la Champions League. Il prossimo 20 ottobre la squadra inglese sfiderà proprio l’Atalanta per la terza giornata della fase a gironi. Un match importante per i Red Devils, considerato che al momento sono terzi nella classifica del girone a 3 punti, dopo una sconfitta e una vittoria. La squadra di Gasperini è invece in testa con un pareggio e una vittoria.