Colpo autunnale in Serie A: ufficiale, arriva l’ex Manchester United

Colpo a sorpresa in Serie A: è ufficiale l’arrivo a parametro zero di un ex Manchester United, il comunicato

Volto nuovo in Serie A, anzi volto noto. C’è un ritorno ufficiale nel massimo campionato. Il Venezia ha ufficializzato la firma di Sergio Romero. Il portiere, classe 1987, era svincolato: ex Sampdoria, fino allo scorso anno ha vestito la maglia del Manchester United, pur collezionando poche presenze. L’accordo è stato raggiunto nei giorni scorsi ed ora è diventato ufficiale: l’estremo difensore argentino ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Assistito da Mino Raiola, Romero era uno dei calciatori senza contratto che è possibile ingaggiare senza la necessità di arrivare alla riapertura del mercato. Così è accaduto con l’accordo con il Venezia.

Serie A, arriva Romero al Venezia: è ufficiale

Sergio Romero è un nuovo calciatore del Venezia. Lo ha annunciato la società lagunare questa mattina. Trentaquattro anni, portiere con il maggior numero di presenze con l’Argentina, l’ex Manchester United in Europa ha vestito anche le maglie di Az Alkmaar e Monaco.

In Serie A la sua esperienza con la Sampdoria durante la quale ha collezionato oltre settanta presenze. Ora una nuova avventura nel massimo campionato italiano con la maglia del Venezia.