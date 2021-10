Inter e Roma si sono già portate avanti col lavoro e vogliono blindare al più presto due gioielli: le ultime sulle trattative

Che fretta c’era, avrebbero detto qualche anno fa, oggi invece sono già maturi i tempi per rinnovare contratti a lunga scadenza. Per questo Inter e Roma si stanno già attrezzando per non farsi trovare impreparate. Barella e Veretout sono legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza nel 2024, eppure sono già partite le manovre dei rinnovi.

I club non vogliono cattive sorprese, sanno quanto sia rischioso, nel 2021, far passare gli anni senza blindare i propri calciatori. Il caso Donnarumma è emblematico al pari di quello di Insigne. Coi giocatori a scadenza, o quasi, lo scenario del rinnovo rifiutato per andare via a zero (pretendendo da altre società ingaggi più alti) è concreto.

Inter, le ultime su Barella

L’Inter non vuole perdere Barella, farà di tutto per trattenerlo, sta già parlando col suo entourage di possibili nuovi accordi. La richiesta del calciatore è alta, dopo l’Europeo vinto e prestazioni sempre al top la domanda è di oltre cinque milioni a stagione. Ci sarà tempo per trovare l’intesa.

Il punto è un altro: la società nerazzurra sa bene che sarebbe un rischio arrivare in estate, a due anni dalla scadenza, senza aver fatto passi in avanti. Bisogna accordarsi subito o farlo comunque al più presto per evitare sorprese. Non si vedono, sono nascosti, ma tanti club si muovono sotto traccia e vivono di occasioni ‘a zero’ come il Psg.

Roma e il rinnovo di Veretout

Anche Veretout, come Barella, è legato al proprio club da altri due anni e mezzo di contratto. Tanti? In realtà no. Infatti la Roma vuole il rinnovo mentre il francese non ha fretta. Chiaro. Per ora si tratta di chiacchierate informali, esplorative, d’interesse comune. Cosa chiedi e cosa ti offro. Poi si entrerà nel vivo. Ma conviene muoversi prima che sia troppo tardi.