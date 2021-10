Un altro brasiliano può giocare nell’Italia di Mancini

L’Italia di Roberto Mancini potrebbe presto poter contare su un altro brasiliano: dopo Jorginho e Toloi, altro nome ‘convocabile’

Dopo Jorginho e Toloi, un altro brasiliano potrebbe vestire la maglia dell’Italia. La Nazionale di Roberto Mancini incassa l’apertura di un calciatore della Serie A, con passaporto anche italiano. Il nome è quello di Roger Ibanez: il difensore della Roma, sul quale Mourinho sta puntando molto, non ha chiuso all’idea di accettare l’eventuale convocazione dell’Italia. Lo fa in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, dove spiega: “Ho tre passaporti. Sono nato in Brasile e mi sento brasiliano, quindi vorrebbe giocare nel Brasile ma vediamo”.

Ibanez è pronto ad ascoltare eventuali proposte: “Ascolto chi mi contatterà: il calcio è cambiato, ci sono tante nazionali che naturalizzano i calciatori”. A fare da tramite potrebbe essere Toloi, suo compagno all’Atalanta: “E’ un mio amico ed è stato un punto di riferimento importante quando sono arrivato a Bergamo”. Chiamate non ce ne sono state al momento, ma se accadrà la porta all’Italia è aperta: “Vedremo cosa succederà”.

Italia, Ibanez non chiude alla convocazione

Ibanez potrebbe quindi andare ad aggiungersi agli altri tre naturalizzati attualmente nel giro della Nazionale di Mancini. Il ‘pilastro’ è sicuramente Jorginho, candidato anche alla vittoria del Pallone d’Oro dopo il successo ad Euro 2020. Oltre al centrocampista del Chelsea ci sono anche Emerson Palmieri e l’ultimo arrivato in ordine di tempo Toloi.

Tutti brasilianI, proprio come Ibanez che potrebbe quindi andare ad infoltire la particolare colonia brasiliana alla corte di Mancini.