Jorginho e il Pallone d’Oro, la scelta dell’Equipe sui tre favoriti

‘L’Equipe’ presenta in prima pagina cinque dei candidati al Pallone d’Oro: c’è anche l’italiano Jorginho, è un indizio sul vincitore?

Nella prima pagina di oggi ‘L’Equipe’ ha inserito cinque dei trenta candidati al Pallone d’Oro di quest’edizione. Il nome del vincitore sarà svelato soltanto il prossimo 29 novembre, tuttavia, le foto dei cinque presenti oggi sulla prima pagina potrebbero rappresentare un indizio. Il quotidiano francese, infatti, organizza l’evento per la consegna del premio insieme ai ‘cugini’ di ‘France Football’.

Pallone d’Oro, Benzema, Messi, Lewandowski, Ronaldo e Jorginho: ‘L’Equipe’ svela il podio?

Sulla prima pagina tanto chiacchierata dell’edizione odierna del giornale sportivo francese più letto e conosciuto a livello europeo, campeggiano le foto di cinque star del calcio internazionale, tra i favoriti alla corsa per il ‘Pallone d’Oro’ di quest’anno. Vale a dire, Karim Benzema, Jorginho, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Lionel Messi‘.

Nelle pagine interne però in un articolo specifico il cerchio sembrerebbe restringersi a tre candidati, ovvero Messi, Benzema e Lewandowski. Infatti, si legge: “A poco più di un mese e mezzo dalla cerimonia del Pallone d’Oro, in programma per il 29 novembre, spiccano tre nomi. Tra Messi e Lewandowski, anche il brillante Benzema ammirato in autunno ha le potenzialità per portare avanti la sua candidatura”.

L’argentino lo ha vinto più di chiunque altro: sei volte. Non lo hanno mai vinto invece gli altri due. Né Jorginho. Cristiano Ronaldo invece insegue la ‘Pulce’ con cinque successi.

Nell’elenco dei 30 candidati per la vittoria finale ci sono cinque italiani. Oltre a Jorginho sono presenti pure Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Gianluigi Donnarumma. La Serie A è inoltre rappresentata dalla presenza di Lautaro Martinez e Simon Kjaer. L’ultimo italiano a vincere il Pallone d’Oro è stato Fabio Cannavaro. Prima di lui lo hanno vinto pure l’oriundo Omar Sivori, Gianni Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio.