Milan, anche questa non ci voleva: emergenza per Pioli

Piove sul bagnato per il Milan. Theo Hernandez è infatti risultato positivo al tampone e dovrà saltare le prossime partite.

Altra tegola imprevista, ma dolorosa, per il Milan. Theo Hernandez è infatti risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio e dovrà quindi saltare le partite in programma nelle prossime settimane. A confermarlo è stato il club, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “Le autorità sanitarie competenti sono state informate – si legge nel documento – e il calciatore sta bene”.

MIlan, piove sul bagnato: Theo Hernandez positivo al tampone

Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico rossonero tuttavia è già certo che il tecnico dovrà fare a mano di lui nella sfida che vedrà il Milan affrontare sabato sera l’Hellas Verona. Un’assenza importante: Theo Hernandez, in occasioni delle Final Four di Nations League, si è messo in gran luce segnando il gol che ha permesso alla Francia di battere il Belgio ed accedere alla finale, poi vinta ai danni della Spagna.

Al suo posto Pioli manderà in campo Fodé Ballo-Touré, acquistato in estate dal Monaco in cambio di 5 milioni. Il senegalese, nel corso di questa stagione, ha totalizzato 4 presenze giocando in campionato 3 volte ed una in Champions League. Oltre a Theo Hernandez, con gli scaligeri mancherà pure Mike Maignan, che oggi si sottoporrà all’intervento chirurgico: per lui si parla di uno stop di quasi 2 mesi.