Allarme Juventus, l’attaccante salta il match: out contro la Roma

Problemi di gestione della panchina per Allegri, tra infortunati e assenti, in vista della sfida che la Juventus dovrà affrontare con la Roma.

In vista di Juventus-Roma, Massimiliano Allegri è costretto ad affrontare una situazione non facile in merito al discorso convocazioni e assenze. Con Dybala non ancora al 100% e con i giocatori ancora non rientrati dalle soste delle Nazionali, soprattutto il reparto offensivo bianconero è in difficoltà. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, non sembrerebbe farcela neppure Alvaro Morata a recuperare per essere convocato contro la Roma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus attende Morata: ancora out contro la Roma

Continua il lavoro personalizzato, sia per Morata sia per Dybala. Il tecnico spera di poter portare l’argentino almeno in panchina contro la Roma. Mentre, per lo spagnolo, la speranza è che possa rientrare nel match contro l’Inter, almeno per quanto riguarda le sfide della Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho è in ansia: entro domani la verità sull’infortunio

Difficile dunque che l’attaccante numero 9 possa essere convocato da Allegri già contro la Roma per la sfida che si giocherà all’Allianz Stadium. Nonostante le assenze dovute alle soste delle Nazionali per i sudamericani e per McKennie, che saranno a disposizione per allenarsi in gruppo solo nella giornata di sabato, l’allenatore bianconero quindi deve ‘combattere’ anche con forfait importanti dovuti ad infortuni rognosi.