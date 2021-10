Il Fenomeno non ha dubbi: ecco chi vince il Pallone d’Oro per Ronaldo

Messi o Jorginho? Macché, Ronaldo il ‘Fenomeno’ non ha dubbi su chi debba vincere il prossimo Pallone d’Oro

Come poche volte era successo nell’ultima decade, il Pallone d’Oro non è stato così aperto. Messi ambisce al record all-time, grazie alla vittoria della Copa America con la sua Argentina, ma dovrà ben guardarsi da un outsider tutto nostrano: con una Champions League ed un Europeo vinti nel giro di un mese, Jorginho è più di un serio candidato al Pallone d’Oro.

Guai, però, a dare per scontato il duello: in una stagione dove non Messi e Ronaldo hanno deposto i panni di padroni del calcio (il portoghese, in particolare), occhio ai nomi a sorpresa che potrebbero inserirsi. Uno, lo fa chi un Pallone d’Oro l’ha vinto ben due volte (nel 1997 e nel 2002), come Ronaldo il ‘Fenomeno’.

Il ‘Fenomeno’ e la sua benedizione per il Pallone d’Oro: Ronaldo non ha dubbi

“Senza dubbio, il mio candidato per il Pallone d’Oro è Benzema. Il miglior attaccante, livello straordinario da 10 anni e campione soprattutto. Non credete?“. Più che una previsione, quella del Fenomeno appare come una vera e propria benedizione (attraverso il proprio profilo Instagram). Dopotutto, non solo Benzema ha ereditato a distanza di anni il suo ruolo di bomber nel Real Madrid, ma è riuscito anche a sopperire alle partenze dei big ‘blancos’, nel corso delle ultime stagioni. Tutti requisiti che per il brasiliano valgono a pieno titolo la candidatura di Benzema al Pallone d’Oro. E persino tra i principali favoriti.