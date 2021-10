Chiesa centravanti e un nuovo mediano: così Allegri sfiderà la Roma

Chiesa nuovo centravanti bianconero in attesa dei recupero di Morata e Dybala: è questa la nuova idea di Allegri, sperimentata già nelle gare precedenti e pronta a essere messa in atto anche contro la Roma

Chiesa confermato nel ruolo di falso nueve: è questa l’idea di Allegri in vista della sfida dell’Allianz Stadium contro la Roma. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Morata, mentre sono attese novità sul fronte Dybala. L’attaccante argentino potrebbe essere convocato, ma nella migliore delle ipotesi si accomoderà in panchina. Allegri potrebbe concedergli solamente uno spezzone di gara nei minuti finale.

Chiesa, quindi, sarà schierato nel ruolo di falso nueve, in coppia con Kean o Kulusevski. Difficilmente Bernardeschi agirà in attacco, in quanto dovrà occupare il ruolo di mezz’ala sinistra dopo la positività e indisponibilità di Rabiot.

Chiesa centravanti: Allegri insiste con la nuova idea tattica

Come confermato nelle ultime partite, Allegri si affiderà ancora una volta al 4-4-2 con una novità anche a centrocampo. Con l’assenza di Rabiot, infatti, il tecnico bianconero punterà su Bernardeschi nel ruolo di mezz’ala. Da valutare anche la condizione fisica dei sudamericani. Bentancur potrebbe rifiatare, al suo posto potrebbe esserci spazio per Ramsey, il quale affiancherà Locatelli in mezzo al campo. Ecco la probabili formazione della Juventus in vista della sfida contro la Roma:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini Lu; Cuadrado, Ramsey, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri