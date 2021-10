Dall’America attacco di Commisso, presidente della Fiorentina, all’Inter: al centro della polemica l’ultimo scudetto vinto

Rocco Commisso attacca l’Inter. Parla dell’ultimo scudetto, quello vinto dai nerazzurri, ma in relazione ai problemi economici del club. “Le regole non valgono per tutti e questo ha falsato l’ultima classifica” le parole del presidente della Fiorentina. Intervenuto in un meeting organizzato dal Financial Times negli Stati Uniti, Commisso ha parlato dello scudetto dell’Inter vinto con Antonio Conte in panchina e con una situazione economica che in estate ha costretto la società a cedere pezzi pregiati come Hakimi e Lukaku.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, le parole di Commisso

“C’erano alcuni club (riferendosi all’Inter, ndr) che erano ben lontani dal rispettare i requisiti necessari di liquidità. Chi non rispetta le regole stabilite dalla Lega, dovrebbe pagarne le conseguenze, come essere penalizzato in campionato” le sue parole. Commisso, nel suo lungo intervento, ha citato proprio i due calciatori appena ceduti a Paris Saint-Germain e Chelsea, a conferma del fatto che era necessario, per l’Inter, far chiarezza sui conti, ristabilendo un certo equilibrio finanziario.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic alla Juventus, da Firenze l’accusa: “Siamo la loro cantera!”

Nell’ultimo campionato l’Inter ha vinto lo scudetto con 91 punti e distanziando di 12 lunghezze il Milan e di 13 l’Atalanta. Stagione a senso unico per i nerazzurri che hanno impresso la propria forza conquistando un traguardo atteso da undici anni. Ma non si placano le polemiche.