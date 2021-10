“Prima dell’Inter”: Morata anticipa i tempi per rientrare

La Juventus di Allegri aspetta il rientro in campo di Alvaro Morata: le ultime sulle condizioni del centravanti spagnolo

Alvaro Morata corre verso il recupero. Potrebbe tornare in anticipo rispetto all’iniziale tabella di marcia. Il suo rientro era previsto per il 24 ottobre, data dell’atteso match contro l’Inter, ma lo spagnolo potrebbe scendere in campo prima. Quando? Il 20 ottobre in occasione della gara di Champions League contro lo Zenit.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ fa sapere che Morata, out nell’ultimo turno di campionato per la rottura della fibra muscolare, sta provando ad anticipare il rientro, tutto dipenderà dalle risposte del suo corpo nelle prossime ore. L’ex Real Madrid ha messo nel mirino lo Zenit e spera di esserci. Allegri è in attesa.

Juventus, quando torna Morata?

Morata salterà sicuramente la gara di domenica sera contro la Roma, ci sarà nella prossima di campionato ma, come detto, potrebbe anche tornare in anticipo per affrontare lo Zenit. Allegri lo aspetta. Ha bisogno del suo centravanti. Morata in questo campionato ha già segnato due gol con Milan e Napoli.

Lo spagnolo, tornato la scorsa estate alla Juventus, è andato in gol anche in Champions League contro il Malmoe. Per Allegri sarà un’arma preziosa per recuperare terreno in campionato ma anche per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.