“Uno show per fare soldi”: il pensiero di Sarri che spiazza tutti

Sarri attacca il calcio contemporaneo, affermando che più che uno sport sarebbe diventato uno show volto a far aumentare i guadagni.

Maurizio Sarri e la Lazio sono chiamati a una prova non semplice in Serie A, quella contro l’Inter, specialmente dopo la sconfitta rimediata dai biancocelesti contro il Bologna prima della sosta. Inoltre, lo stop dovuto agli impegni delle Nazionali preoccupa l’allenatore, dal momento che i giocatori sono stati sottoposti a stress dovuti tanto al viaggio quanto alle partite giocate. Per il toscano, ormai, se si parla di calcio non si potrebbe più fare riferimento a uno sport. Ecco allora quali sono state le sue parole.

Il duro attacco di Sarri al calcio contemporaneo

La Lazio di Maurizio Sarri, nel pomeriggio di domani, sabato 16 ottobre alle ore 18:00, sarà chiamata ad affrontare l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Per quanto riguarda la gara, nello specifico, ha dichiarato: “Ci sono tre punti in palio con l’Inter. Non è una partita che può essere uno spartiacque per una società che ha fatto una scelta di rottura come la nostra. È un anno di costruzione e transizione. Con l’Inter mi aspetto una reazione più da uomini che da giocatori. Col Bologna abbiamo fatto una gara superficiale e i tre gol subiti sono nati da situazioni imbarazzanti“.

Ha però anche rilasciato importanti dichiarazioni su quella che è la sua considerazione del calcio contemporaneo: “Difficile capire la situazione quando i calciatori sono in giro per il mondo. Si allenano più in nazionale che nei club. Non è più sport questo, il calcio ora è uno show in cui tutti i partecipanti cercano di spremere gli appassionati per fare soldi“.