Inzaghi torna all’Olimpico, e Lotito? Messaggio a sorpresa del tecnico

Simone Inzaghi tornerà per la prima volta all’Olimpico da avversario. Come si saluterà con il suo ex presidente Lotito?

La Serie A si prepara a rimettersi in corsa. Dopo la sosta per le nazionali, i campionati europei ripartiranno ad alta velocità ed anche quello italiano – nella fattispecie – ha in programma dei match molto importanti, che potrebbe andare nuovamente a rifinire gli equilibri della classifica.

Tra questi soprattutto Lazio-Inter rappresenta un big match di importanza strutturale per la Serie A, visto che entrambe le squadre ambiscono a raggiungere almeno uno dei primi quattro posti. Certo, quello di Sarri è stato un avvio non esaltante in maniera continuativa, ma la vittoria del derby di sicuro ha messo benzina nella macchina biancoceleste.

Dall’altra parte ci sono i campioni in carica dell’Inter, con una squadra rivista ed un allenatore che è riuscito ad avere un impatto positivo su tutto l’ambiente. Proprio lui, Simone, che dopo gli anni passati a Roma tra successi e qualche battibecco, si ritroverà ad affrontare per la prima volta la sua Lazio da avversario.

Inzaghi e l’incontro con Lotito, la rivelazione dell’allenatore

Certo, l’addio di Inzaghi non era poi cosi prevedibile, almeno nelle stime del club biancoceleste ma anche nelle previsioni dei tifosi che, dopo mesi passati ad osservare il chiacchiericcio mediatico sviluppatosi sul rinnovo di Simone, alla fine hanno visto andare via un tecnico che ha dato tanto alla causa capitolina.

E cosi, per la prima volta, Inzaghi si ritroverà di fronte alla sua Lazio da avversario in quel dello Stadio Olimpico. Possibile, prevedibile, quello che sarà l’incontro con il suo ex presidente Claudio Lotito, che in questi mesi non ha lesinato frecciate proprio nei confronti del suo ex allenatore.

E cosi proprio lo stesso Inzaghi, nella conferenza pre partita, ha parlato della possibilità di vedere concretamente l’incontro con il patron della Lazio, spendendo parole a sorpresa al netto di quelli che sono state invece le frecciatine di Lotito: “Si è sentito e si è letto tanto. Io credo che sia lui che Tare siano state due persone molto importanti per la mia carriera, è grazie a loro se ho avuto la fortuna di iniziare ad allenare e di allenare la Lazio”, ha spiegato Inzaghi.

“Non finirò mai di ringraziarli, sapendo che sia io che loro ci siamo integrati bene ottenendo grandi risultati”, ha poi chiosato l’allenatore dell’Inter. Da capire, invece, come la penserà proprio Lotito.