“Pronto ad andare via”, l’annuncio dell’attaccante stuzzica la Juventus

Sterling parla della possibilità di lasciare il Manchester City e di trasferirsi in un altro club-. Juventus e Barcellona alla finestra.

Parole destinate a fare rumore, in casa Manchester City. Raheem Sterling, nel corso dell’evento FT Business of Sports Summit, ha parlato apertamente di un suo addio e della possibilità di trasferirsi in un altro club. L’acquisto in estate di Jack Grealish e l’esplosione di Phil Foden, impiegato spesso nel suo ruolo, gli hanno tolto la possibilità di giocare con regolarità spingendolo spesso in panchina.

Juventus, senti Sterling: “Disposto a lasciare il City”

Da qui la decisione di lasciare Pep Guardiola, con il quale il rapporto è comunque buono. “Se ci fosse l’opportunità di andare da qualche altra parte, sarei aperto a questa possibilità ora. Come giocatore inglese, tutto quello che conosco è la Premier League e ho sempre pensato che un giorno mi piacerebbe giocare all’estero e vedere come riuscirei ad affrontare una nuova sfida”. Dichiarazioni che, di fatto, chiudono le porte ad un possibile interessamento del “nuovo” Newcastle.

Ma dove potrebbe finire Sterling, che fin qui ha totalizzato 10 presenze (461 minuti) condite soltanto da un gol ed un assist? La Juventus, negli scorsi mesi, lo aveva sempre seguito con interesse senza poter tuttavia affondare il colpo a causa della mancanza delle risorse economiche necessarie. Possibile l’approdo al Barcellona, che il prossimo anno cercherà di rimettersi in carreggiata attraverso l’acquisto di vari big (nel mirino c’è pure Franck Kessie).