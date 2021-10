Inzaghi ed il ritorno all’Olimpico, l’accoglienza a sorpresa dei tifosi

Si sta giocando in questi minuti la gara Lazio-Inter ed è la prima volta che Simone Inzaghi ritorna all’Olimpico alla guida di un altro club.

Si sta disputando in questi minuti la gara tra Lazio ed Inter. I nerazzurri sono passati in vantaggio dopo dieci minuti grazie al rigore, concesso per un fallo di Hysaj su Barella, realizzato da Perisic.

La viglia delle gare è stata contraddistinta dalle polemiche sulle Nazionali, visto che i giocatori sudamericani sono rientrati solo questa notte. Sicuramente è anche la gara del ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico per la prima volta da avversario dopo 22 anni di storia nella Lazio.

Inzaghi accolto da cori ed applausi all’Olimpico

Al suo ingresso in campo, Simone Inzaghi è stato accolto con gli applausi e con i cori dei sostenitori della Lazio. In Curva Nord è apparso anche lo striscione degli Ultras biancocelesti: “22 anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone”.

All’allenatore è stata consegnata anche una targa, sempre sotto la Curva Nord. C’è stato anche qualche fischio alla lettura delle formazioni, ma del tutto sporadici. Inzaghi è stato sia giocatore, dove ha vinto anche uno Scudetto, che allenatore ed una parte del suo cuore sarà sempre biancoceleste.