DIRETTA Milan-Hellas Verona: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Milan-Hellas Verona. Fischio di inizio del match allo stadio San Siro alle ore 20:45.

Nell’anticipo serale dell’ottava giornata di Serie A, il Milan di Stefano Pioli ospita l’Hellas Verona di Igor Tudor allo stadio San Siro. Il match, programmato alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN e Sky Sport. I milanesi, secondi in classifica alle spalle del Napoli di Luciano Spalletti, hanno conquistato fino ad ora 19 punti e sono ancora imbattuti. Gli scaligeri, invece, si trovano al dodicesimo posto in elenco generale a quota 8 punti, con due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Per il tecnico dei rossoneri out Theo Hernandez e Brahim Diaz causa positività al Covid-19. Out dalla lista dei convocati anche Mirante, Bakayoko, Messias, Florenzi, Maignan e Plizzari. Il tecnico gialloblù avrà in Frabotta e Ilic gli unici assenti per la sfida di San Siro.

Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.