“Vi svelo come sta”: Pioli fa chiarezza sull’infortunio di Rebic

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato la vittoria in rimonta sul Verona, soffermandosi su Castillejo e sulle condizioni di Rebic.

Vittoria di rimonta per il Milan, in casa, contro il Verona. Non è stata una sfida semplice per la formazione rossonera, che però nel secondo tempo è riuscita a tirar fuori la qualità e la determinazione giuste per portare a casa il risultato e confermarsi in cima alla classifica, in attesa di Napoli-Torino.

Milan-Verona, le parole di Pioli su Castillejo e Rebic

Ai microfoni di ‘DAZN’ il tecnico Stefano Pioli ha commentato così la gara dei suoi, terminata con le reti di Giroud, Kessie e autogol di Gunter: “Questa squadra crede in quello che fa e ci mette tutto quello che ha per ottenere il massimo. Il Verona ha cominciato meglio di noi, più brillante e intenso, mentre noi abbiamo concesso in fase difensiva e ci siamo mossi troppo poco con la palla. Ma gli sguardi a fine primo tempo erano quelli giusti, determinati. Abbiamo fatto una bella rimonta. Li conosco bene i miei, il merito è di chi ha completato questo organico. Nonostante le grandi assenze, ho molto alternative”.

Hanno poi commosso le lacrime di Castillejo, messo un po’ in disparte in questa prima parte di stagione per le scelte tecniche di Pioli: “La cosa più bella del gruppo è il coinvolgimento da parte di tutti, e non è solo merito mio. È anche del club, che ci permette di stare a Milanello e lavorare bene. Sono contento della sua prestazione, sta soffrendo le mie scelte che l’hanno un po’ penalizzato, ma non fa mai mancare la sua disponibilità, serietà e professionalità nel momento in cui si allena. L’infortunio di Rebic? Non so, era molto dolente a fine primo tempo ma non l’ho ancora rivisto”. Per il calciatore pare si tratti di una distorsione alla caviglia sinistra, la cui entità sarà poi confermata da esami strumentali.