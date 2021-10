Napoli, Spalletti risponde a tono: “Avrà spazio perché se lo merita”

Spalletti ha parlato in conferenza della situazione legata all’alternanza di Ospina e Meret: ecco qual è il pensiero del mister.

Nella giornata di domani, domenica 17 ottobre alle ore 18:00, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà in casa il Torino di Ivan Juric. In conferenza stampa, il tecnico partenopeo ha parlato della preparazione della gara ma anche della situazione legata ai due portieri della squadra: Alex Meret da un lato, David Ospina dall’altro. Nonostante la trasferta in Sudamerica, per gli impegni della Colombia, non è detto infatti che il colombiano non possa partire titolare.

Ospina o Meret? Ecco cosa ha detto Spalletti in conferenza

Queste le parole di Spalletti in conferenza sulle posizioni di Ospina e Meret: “Ho deciso chi giocherà, certo. Il fatto che gioca Meret perché Ospina rientra in ritardo, vi sembra di fare un elogio a Meret? Il discorso è differente. Meret avrà più spazio perché se lo merita. Non c’è un problema da questo punto di vista in questo momento qui. È facendo le cose regolari che poi si mette tutti in condizione di esprimersi al meglio“.

“Ospina – continua l’allenatore – è andato in nazionale, come l’altra volta, e lo facemmo giocare. E in quell’occasione fece il suo lavoro al meglio, non fu condizionato dal viaggio. Ha preso 10 per le prove con la Colombia, stiamo parlando quindi di un calciatore in gran forma. Perché ora questo problema qui? Si scrive tormentone, ma che tormentone? Le cose possono avvicendarsi. Per me non sono tormentoni, ma valutazioni in base a ciò che succede in campo. Le scelte possono avvicendarsi. Avere ruoli doppi che possono competere è un grande vantaggio, una cosa che magari l’avessimo in tutta la squadra”.