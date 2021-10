Brutte immagini dopo Lazio-Inter, arriva il messaggio social di Correa

Il messaggio social di Correa dopo lo spiacevole episodio che l’ha visto coinvolto con Luiz Felipe al termine di Lazio-Inter.

Lazio-Inter è stata una partita emotivamente complicata e terminata in modo polemico. Due tra i principali protagonisti sono stati Luiz Felipe e Joaquin Correa. I due calciatori attualmente vivono da avversari in campo, ma in realtà li lega una profonda amicizia al di fuori del campo.

Lazio-Inter, il messaggio di Correa dopo l’incomprensione con Luiz Felipe

Al termine della sfida il laziale si è avvicinato all’avversario per abbracciarlo e ironicamente prenderlo in giro per la sconfitta, in modo assolutamente goliardico data la loro amicizia. Tuttavia c’è stata un’incomprensione tra i due, che ha portato a uno scontro, terminato con il cartellino rosso per Luiz Felipe. Il brasiliano è poi rimasto in campo in lacrime, invano consolato dai compagni, per un fraintendimento che l’ha ferito e l’ha fatto sentire in colpa nei riguardi di Correa.

È già tutto rientrato tra i due e un messaggio di Correa su Instagram ne è la prova: “Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luiz ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l’Inter e alle prossime sfide cercando di far esultare i tifosi per le cose belle del calcio”.