Brutto gesto di Lozano contro Spalletti: non lo ferma nemmeno Insigne

Un cambio che ha scatenato la reazione polemica. Il tutto è accaduto al Maradona, con Lozano protagonista, durante la sfida tra Napoli e Torino.

Cambio mal digerito. In casa Napoli tutti vogliono giocare ed avere la possibilità di dimostrare le proprie abilità, soprattutto quando ci si va avviandosi verso una vittoria importante e sofferta. Gli azzurri hanno acciuffato i tre punti al Maradona contro il Torino, grazie alla rete di Osimhen che ha sfruttato un azione veloce e avvolgente della sua squadra.

Grande lavoro anche per Luciano Spalletti, che ha dovuto gestire una partita molto complessa contro un allenatore che al Maradona qualche mese fa ha strappato punti che hanno di fatto impedito al Napoli di arrivare all’obiettivo Champions. Oggi clima decisamente diverso, punti che avevano un valore molto differente da quelli in palio a maggio, ma non per questo meno importanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lozano, dopo il cambio via negli spogliatoi

Ad essere protagonista di un episodio spiacevole è stato Hirving Lozano. Il giocatore messicano è stati prima gettato nella mischia dalla panchina, entrando al posto di Politano proprio all’inizio del secondo tempo, per essere poi sostituito a sua volta a ridosso del 90′ per far entrare Juan Jesus. Il tutto, ovviamente, dopo il gol di Osimhen per cercare di contenere l’assalto finale dei granata.

LEGGI ANCHE >>> Paura durante Newcastle-Tottenham: partita interrotta e medici in tribuna

E cosi è arrivata la reazione stizzita di Lozano, che ha lasciato il campo andando direttamente negli spogliatoi. “Stai qua!”, gli ha detto Insigne al quale, però, il messicano ha rivolto un laconico “No, no“, come raccontato dai colleghi di Dazn a bordocampo.