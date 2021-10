Serie A, la tegola per il tecnico è ufficiale: “Stop di quattro mesi”

Tegola in Serie A: Kingsley sarà out con il Bologna per circa quattro mesi. Ecco il comunicato ufficiale del club.

Michael Kingsley, centrocampista del Bologna, è stato costretto a lasciare il campo nella giornata di ieri contro l’Udinese per infortunio. Entrato in campo al 53′, Mihajlovic ha dovuto per forza di cose sostituirlo al 76′. Il nigeriano, tra l’altro, era appena rientrato dopo aver superato un periodo di stop dovuto a una lesione muscolare. Grande sfortuna, dunque, per il giocatore che ora vede di fronte a sé, nuovamente, un lungo periodo di pausa e di recupero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lungo stop per Kingsley in Serie A: ecco il comunicato del Bologna

Il Bologna ha perciò, poco fa, diramato un comunicato con il resoconto dello staff medico: “Nel pomeriggio di oggi Michael Kingsley è stato sottoposto a intervento di riduzione con osteosintesi della frattura del perone sinistro rimediata durante la gara Udinese-Bologna“.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, allarme a due giorni dall’Europa League: il big non si allena