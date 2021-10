“Sono arrabbiati”, l’annuncio di Inzaghi ‘spaventa’ in conferenza

“I miei calciatori sono molto arrabbiati”, Inzaghi avverte e spaventa lo Sheriff in conferenza stampa: le parole del tecnico nerazzurro

All’indomani calcistico della sconfitta contro la Lazio, l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a scuotersi in Champions League. I nerazzurri saranno di scena contro lo Sheriff, in un match che ha quasi i contorni dell’ultima chiamata, con i meneghini fermi ancora ad un punto in classifica, dopo le prime due partite del girone.

“Non hanno mica vinto due partite per caso – spiega Inzaghi in conferenza stampa, facendo riferimento allo Sheriff – Sono organizzati e pieni di entusiasmo, in ripartenza possono farci davvero male. Noi dovremo essere bravi a non concedere nulla, ad attaccare senza perdere le distanze. Domani sarà una gara fondamentale”.

Inter, mister Inzaghi avverte lo Sheriff: “I miei sono arrabbiati!”

Di qui, Inzaghi continua e avverte gli avversari: “Ho visto nei miei giocatori delusione ed incazzatura, perdere non fa piacere a nessuno. Ho parlato con loro e sono arrabbiatissimi. Mi fa piacere, perché questo è tipico dei vincenti e loro lo sono. Siamo il miglior attacco della Serie A e domani dovremo sfruttare le occasioni che creeremo per portare a casa il risultato”.

Concetti che il tecnico dell’Inter ribatte ancora: “Contro lo Sheriff ci vorrà cattiveria, aggressività e determinazione. Affronteremo la capolista e sarà una partita che può e deve invertire il nostro trend in Europa. Da parte nostra, servirà intelligenza e lucidità”.