Il Dortmund mette nel mirino la Serie A: “Sarà lui l’erede di Haaland”

Dalla Germania sono sicuri: il Borussia Dortmund ha messo gli occhi sul gioiellino della Serie A per il dopo Haaland, la situazione

A Dortmund è sbarcato nel 2020, da allora ha riscritto le gerarchie di ruolo, nel calcio mondiale. Erling Haaland non è più un semplice ragazzo prodigio, è uno dei migliori attaccanti sul globo. E adesso, la fila dei top club desiderosi di mettere sotto contratto il fuoriclasse norvegese è aumentata a dismisura.

Ragion per cui, il Borussia Dortmund si starebbe cautelando per la prossima stagione. Trattenere ad oltranza Haaland è una missione impossibile, soprattutto per un club che della valorizzazione dei giovani ne ha fatto sempre un vanto. E tra i possibili eredi dell’ex Salisburgo, adesso, comparirebbe anche un nome di spicco della nostra Serie A: quello di Dusan Vlahovic.

“Vlahovic l’erede di Haaland”, dalla Germania sono sicuri

A rivelarlo è il ‘BILD’, che spiega come il Borussia Dortmund si sia infatuato del giovane attaccante della Fiorentina. D’altronde, Vlahovic è in rotta con i viola e il suo contratto in scadenza nel 2023 lo rende ancor più appetitoso della norma. E i gialloneri, dal canto loro, sarebbero pronti a scommettere sul serbo in vista della prossima stagione.

La concorrenza per Vlahovic, però, si preannuncia agguerrita, e il Dortmund lo sa bene. Per questo, il bomber della Fiorentina non sarebbe l’unico nome presente sulla lista del Borussia, per il dopo-Haaland: secondo il ‘BILD’, i tedeschi starebbero monitorando anche Adeyemi del Salisburgo, Haller dell’Ajax e Onuachu del Genk.