“Abbiamo parlato con Haaland”: la rivelazione del tecnico fa sognare i tifosi

Il Chelsea, dopo aver preso Lukaku, ora mette nel mirino Haaland del Borussia Dortmund. La conferma del tecnico Tuchel.

Fantacalcio? No, tutto l’opposto. Il Chelsea, dopo aver acquistato Romelu Lukaku dall’Inter in estate pagandolo 117 milioni, ora sogna il prossimo nuovo grande acquisto estivo: Erling Haaland. I contatti tra le parti, nelle scorse settimane, sono andati avanti tuttavia l’operazione non si è concretizzata a causa degli alti costi. A breve però i Blues, detentori della Champions League, torneranno di nuovo all’assalto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chelsea, ora c’è Haaland nel mirino: la conferma di Tuchel

A confermarlo è stato direttamente l’allenatore dei londinesi Thomas Tuchel, al quale il quotidiano tedesco ‘Bild’ ha assegnato il premio di “Allenatore dell’Anno”. La cerimonia, svoltasi nelle scorse ore, ha rappresentato l’occasione non soltanto per rivivere il percorso che ha portato il Chelsea alla vittoria ma anche per parlare del futuro. “Abbiamo parlato con Haaland un paio di volte nel corso della finestra trasferimenti. Sembrava però irrealistico e impossibile prenderlo. Certamente parliamo spesso di lui, perché è un giocatore fantastico”.

LEGGI ANCHE >>> Il Dortmund mette nel mirino la Serie A: “Sarà lui l’erede di Haaland”

I numeri lo dimostrano: il norvegese, in 10 apparizioni stagionali complessive con la maglia del Borussia Dortmund, ha totalizzato 13 gol e 4 assist. Un rendimento “monstre”, che certifica l’ulteriore salto di qualità fatto dall’attaccante. Su di lui, fino a qualche giorno fa, c’erano soprattutto il Real Madrid ed il Paris Saint Germain ma adesso anche il Chelsea è pronto ad inserirsi nella corsa. “Se possa venire il prossimo anno? Non avrei problemi a parlarne. Non credo che non fossimo davvero vicini a prenderlo. Ma vediamo cosa succederà nelle prossime settimane”.