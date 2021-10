DIRETTA Manchester United-Atalanta: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il match di Champions League 2021/2022 Manchester United-Atalanta. Fischio di inizio alle ore 21:00 in Inghilterra.

Manca davvero poco al fischio di inizio di Manchester United-Atalanta. Alle ore 21:00 all’Old Trafford Ole Gunnar Solskjaer ospita Gian Piero Gasperini nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi del Gruppo F di Champions. I bergamaschi si ritroveranno di fronte Cristiano Ronaldo e compagni, vogliosi di difendere il primato nella classifica del girone. L’Atalanta, dopo i quattro gol rifilati in campionato all’Empoli, sogna il colpaccio. Gli inglesi, invece, cercano riscatto visto il momento complicato e dopo la sconfitta subita in Premier League dal Leicester. A dare il via alla gara sarà il fischietto polacco Marciniak. Al VAR la coppia formata da Kwiatkowski e Fritz.

Manchester United-Atalanta, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, L. Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Pogba, Bruno Fernandes; Ronaldo. Allenatore: Solskjaer.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.