Icardi-Wanda, ora è “ufficiale”: l’annuncio dell’argentino spegne la telenovela

Mauro Icardi attraverso Instagram ha annunciato di aver fatto pace con Wanda Nara, la quale era scappata a Milano dopo aver scoperto un tradimento dell’argentino.

Indubbiamente la telenovela con meno episodi di tutte, ma tra le più seguite degli ultimi giorni. Sabato sera l’inattesa rottura del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi e questo martedì sera il post a sorpresa del giocatore oggi al PSG, il quale annuncia la riconciliazione da sua moglie nonché madre delle sue due bambine.

Wanda Nara e Icardi: è pace fatta! L’annuncio social del giocatore

“Grazie amore mio per continuare a credere in questa bellissima famiglia. Grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Solo guarisci quando hai il perdono della persona che hai ferito“, è questo il messaggio che condivide su Instagram l’ex attaccante dell’Inter, annunciando difatti la riconciliazione con la sua moglie e agente, dopo giorni di bufera, che hanno visto lei scappare letteralmente a Milano con le loro due figlie. Il messaggio sembra chiudere definitivamente la questione, ma dal fronte Wanda tutto tace e ancora non è tornata a seguire l’argentino sui social né a condividere foto o storie che parlino del ritrovato amore.

Tutto è cominciato nel fine settimana con un messaggio su Instagram della Nara, che lasciava captare un tradimento di Icardi con un’altra donna. Dopodiché la notizia della separazione repentina e, mentre l’ex marito Maxi Lopez è a Parigi a badare ai tre figli della coppia, Wanda Nara domenica mattina ha preso il primo volo per Milano con le due bambine avute da Icardi. Il giocatore, preso dal panico della fine della storia, ha tentato il tutto per tutto per recuperarla. Si è assentato dagli allenamenti e della sfida di Champions League del PSG, ed è corso in Italia da Wanda. La showgirl e agente ha vacillato per giorni ma pare abbia apprezzato i tentativi di Icardi e abbia deciso di dargli una nuova chance. Il messaggio del giocatore è chiaro, ma si attende una risposta di lei.