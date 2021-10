Infantino ha annunciato il giorno che cambierà la storia del calcio

Il presidente Infantino ha chiarito il vero motivo per cui reputa importante mettere i Mondiali di calcio ogni due anni.

Nelle ultime settimane è nata una pesante polemica tra Uefa e Fifa a causa della proposta di quest’ultima di provare a realizzare i Mondiali di calcio ogni due anni. Il presidente dell’Uefa Alexander Ceferin, insieme a diverse federazioni nazionali, ha minacciato di boicottare la FIFA, ma Gianni Infantino non ci sente. Il numero uno dell’organizzazione mondiale ha rilasciato importanti dichiarazioni in conferenza stampa:

“Discuteremo di un nuovo calendario internazionale il prossimo 20 Dicembre, ne parleremo con tutte e 211 federazioni e serve il consenso di tutti”. Infantino ha provato a chiarire le prove idee, rispondendo alle polemiche degli ultimi giorni.

Fifa, le parole di Infantino sul nuovo calendario e sul ‘progetto Mondiali’

Infantino ha continuato (in una lunga conferenza) spiegando i motivi per cui reputa fondamentale questo cambiamento: “Dobbiamo fare in modo che i tifosi restino attratti dal calcio, ecco perchè va riformulato il calendario. Non più partite, ma competizioni e partite migliori”.

Infine il dirigente italiano ha concluso: “Il mio obiettivo come presidente è unire, il calcio è passione fuori e dentro al campo. La nostra è una sfida per guardare al futuro e dobbiamo dare più spazio a tifosi, perchè noi tutti siamo tifosi”.